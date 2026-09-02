Yum annonce la démission d'Aaron Powell, directeur général de Pizza Hut

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Yum Brands YUM.N a annoncé mardi dans un document réglementaire qu'Aaron Powell, directeur général de Pizza Hut, avait démissionné de ses fonctions ainsi que de ses autres postes au sein de l'entreprise, suite à la finalisation de la vente de la chaîne.

Voici quelques détails:

* La société, qui détient également Taco Bell et KFC, a annoncé plus tôt dans la journée avoir finalisé la vente de Pizza Hut par le biais de deux transactions d'une valeur totale de 2,7 milliards de dollars. Ses restaurants aux États-Unis et dans le reste du monde, à l'exception de la Chine continentale, ont été vendus à la société de capital-investissement LongRange Capital pour 1,5 milliard de dollars.

* Aaron Powell, directeur général mondial de Pizza Hut depuis 2021 – selon son profil LinkedIn –, a démissionné avec effet au 1er septembre, précise le communiqué.

* Il avait annoncé son départ dans un message publié sur LinkedIn en août et avait indiqué que LongRange lui avait proposé de conserver un poste au sein de l’entreprise.

* Yum Brands avait annoncé en juin la vente de la chaîne en difficulté , après avoir été confrontée à un déclin persistant dû à une faible demande, à une concurrence croissante et à l'utilisation grandissante des médicaments amaigrissants à base de GLP-1.