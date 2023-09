Ypsomed signe un accord de fourniture d'auto-injecteurs avec Novo Nordisk

(Ajoute le commentaire de Novo au paragraphe 11, ainsi que des détails sur l'industrie et les investisseurs dans les trois derniers paragraphes) par Maggie Fick

20 septembre (Reuters) - La société suisse de technologie médicale Ypsomed YPSN.S a annoncé mercredi un accord de fourniture à long terme avec Novo Nordisk NOVOb.CO pour des auto-injecteurs, dernier signe en date de la façon dont l'activité de médicaments amaigrissants du fabricant danois est une aubaine pour les sociétés de services pharmaceutiques.

Ypsomed a déclaré qu'elle développerait ses capacités de production au cours des prochaines années, Novo Nordisk contribuant pour une large part à l'investissement dans l'infrastructure de production supplémentaire.

Les autoinjecteurs seront utilisés par des personnes s'administrant elles-mêmes des médicaments pour traiter diverses indications métaboliques, a indiqué Ypsomed, ajoutant que les stylos étaient destinés à divers médicaments faisant actuellement l'objet d'essais cliniques.

L'entreprise a déclaré qu'une "capacité importante" de fabrication de ses auto-injecteurs serait disponible pour Novo en 2025.

Les actions d'Ypsomed ont bondi de 5 % après l'ouverture du marché.

Ypsomed fabriquera des autoinjecteurs pour les "GLP-1 de deuxième génération" de Novo, qui font actuellement l'objet d'essais cliniques, a déclaré Thomas Kutt, responsable des relations avec les investisseurs d'Ypsomed, par téléphone à Reuters après l'annonce.

"Nous fournirons des auto-injecteurs pour ce dispositif à venir, qui pourrait être disponible sur le marché dans deux ou trois ans", a-t-il déclaré.

Le Wegovy fait partie d'une classe de médicaments connus sous le nom de GLP-1 et utilisés pour traiter le diabète et l'obésité. Aux États-Unis, où il a été lancé en juin 2021, il est le premier et jusqu'à présent le seul d'un groupe de médicaments GLP-1 plus récents (link) et plus efficaces approuvés spécifiquement pour la perte de poids.

Novo n'a pas été en mesure de répondre à la demande de Wegovy, qui utilise des auto-injecteurs, sur les cinq marchés où il est disponible: les États-Unis et quatre pays européens.

La société dépense des milliards pour construire de nouvelles usines et engager des sous-traitants pour toute une série de tâches liées à la chaîne d'approvisionnement et à la production. Lundi, Reuters a rapporté (link) que Novo avait engagé le fabricant privé américain PCI Pharma Services pour s'occuper de l'assemblage et de l'emballage de Wegovy.

Novo a refusé de commenter l'accord avec Ypsomed, mais a renvoyé Reuters à son plan déjà annoncé d'investir environ 25 milliards de couronnes danoises (3,6 milliards de dollars) "dans l'augmentation de la capacité de toutes les installations de production concernées" rien que cette année.

Les principales entreprises produisant des composants pour les médicaments auto-injectables sont West Pharmaceuticals WST.N , Ypsomed et Gerresheimer GXIG.DE , selon un rapport de recherche de Bernstein publié en août.

Des investisseurs axés sur la santé et des analystes de l'industrie pharmaceutique ont récemment déclaré à Reuters que les actions des sociétés "exposées" au marché en plein essor de l'obésité, dont certains analystes estiment qu'il vaudra 100 milliards de dollars d'ici 2030, se comportent bien en raison des attentes d'une demande encore plus forte de médicaments GLP-1 par injection dans les années à venir.

Une fois que des entreprises comme Ypsomed auront remporté des contrats d'approvisionnement avec de grandes sociétés pharmaceutiques comme Novo qui commercialisent ces médicaments, leurs composants seront probablement utilisés pendant des années, étant donné la complexité du processus d'approbation réglementaire des dispositifs d'injection, affirment les experts de l'industrie.

"Une fois que le dispositif est approuvé, c'est comme un mariage, d'une manière très catholique, où le divorce n'existe pas", a déclaré M. Kutt, d'Ypsomed, à Reuters.