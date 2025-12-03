YouTube s'engage à respecter l'interdiction des médias sociaux pour les adolescents en Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

YouTube rejoint TikTok, Instagram et Snap qui se conforment à l'interdiction

*

YouTube a été exempté, puis inclus dans l'interdiction

*

Les plateformes doivent se conformer à la loi d'ici au 10 décembre

*

En cas de non-respect, l'amende peut atteindre 32,5 millions de dollars

(Refonte et ajout de citations du ministre des Communications aux paragraphes 11-12 et 15) par Byron Kaye

Le site YouTube de Google a fait part d'une "mise à jour décevante" à des millions d'utilisateurs et de créateurs de contenu australiens mercredi, en déclarant qu'il se conformerait à une première mondiale d'interdiction des médias sociaux pour les adolescents en verrouillant les comptes des utilisateurs âgés de moins de 16 ans dans les jours à venir.

Cette décision met fin à un bras de fer entre le géant de l'internet et le gouvernement australien, qui avait initialement exempté YouTube de la restriction d'âge, en invoquant son utilisation à des fins éducatives. Google GOOGL.O avait déclaré qu'il demandait des conseils juridiques sur la manière de réagir à cette décision.

"Les internautes doivent désormais être âgés de 16 ans ou plus pour se connecter à YouTube", a déclaré la société dans un communiqué.

"Il s'agit d'une mise à jour décevante à partager. Cette loi ne remplira pas sa promesse de rendre les enfants plus sûrs en ligne et, en fait, rendra les enfants australiens moins sûrs sur YouTube."

L'interdiction australienne est suivie de près par d'autres pays qui envisagent d'adopter des mesures similaires fondées sur l'âge, créant ainsi un précédent mondial potentiel sur la manière dont les géants de la technologie, principalement américains, à l'origine des plus grandes plateformes, concilient la sécurité des enfants et l'accès aux services numériques.

Selon le gouvernement australien, cette mesure fait suite à des preuves de plus en plus nombreuses que les plateformes ne font pas assez pour protéger les enfants contre les contenus préjudiciables.

DÉCONNEXION

YouTube a indiqué que tout utilisateur âgé de moins de 16 ans serait automatiquement déconnecté de son compte à partir du 10 décembre, ce qui signifie qu'il ne pourrait plus s'abonner, aimer ou commenter des messages, mais qu'il pourrait toujours consulter les contenus déconnectés.

Cela signifie que les créateurs de contenu mineurs ne pourront pas non plus se connecter ou publier. YouTube n'a pas précisé comment il vérifierait l'âge d'une personne.

L'entreprise a égalementréaffirmé sa position selon laquelle l'interdiction ne rendrait pas l'internet plus sûr et a indiqué dans un courriel adressé aux personnes qui s'occupent d'utilisateurs mineurs que "le contrôle parental ne fonctionne que lorsque votre préadolescent ou votre adolescent est connecté, de sorte que les paramètres que vous avez choisis ne s'appliqueront plus".

La ministre des communications, Anika Wells, s'adressant à des journalistes à Canberra, a déclaré qu'il était "étrange que YouTube s'efforce toujours de nous rappeler à quel point sa plateforme n'est pas sûre lorsque l'utilisateur est déconnecté".

"Si YouTube nous rappelle à tous qu'il n'est pas sûr et qu'il y a du contenu qui ne convient pas aux utilisateurs soumis à des restrictions d'âge sur son site web, c'est un problème que YouTube doit résoudre."

La loi interdit aux plateformes de permettre aux moins de 16 ans d'avoir un compte, et prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (32,5 millions de dollars) en cas d'infraction. Meta's META.O Facebook et Instagram, TikTok et Snap's SNAP.N Snapchat ont précédemment déclaré qu'ils se conformeraient à la loi.

Parmi les plateformes désignées par le gouvernement comme étant concernées par l'interdiction, seuls X d'Elon Musk et le forum de discussion Reddit RDDT.N ne se sont pas engagés publiquement à respecter la loi.

La ministre Wells, interrogée sur les rapports faisant état de la popularité croissante d'applications de médias sociaux moins connues, a déclaré que l'industrie technologique était "dynamique" et que la liste des plateformes concernées établie par le gouvernement "devra être élargie au fur et à mesure que les différentes plateformes recevront des modèles migratoires".

YouTube compte 325 000 comptes détenus par des Australiens âgés de 13 à 15 ans, selon l'autorité de régulation eSafety Commissioner, derrière Snapchat qui en compte 440 000 et Instagram qui en compte 350 000 dans cette tranche d'âge.

l'eSafety a déclaré que plus d'un tiers des Australiens âgés de 10 à 15 ans ont déclaré avoir vu des contenus préjudiciables sur YouTube, ce qui est le cas le plus grave de toutes les plateformes.

(1 $ = 1,5239 dollar australien)