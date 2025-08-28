YouTube obtient une prolongation à court terme avec Fox pour éviter les perturbations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le président de la FCC, Brendan Carr, ajoute des informations sur la nature du litige et des commentaires dans les paragraphes 5 et 8) par Dawn Chmielewski

YouTube GOOGL.O et Fox FOXA.O ont annoncé mercredi qu'ils avaient conclu un accord à court terme qui permettra aux abonnés de YouTube TV de continuer à recevoir Fox News, Fox Sports et d'autres chaînes Fox.

Cette prolongation permet aux parties de trouver un nouvel accord de distribution.

Les négociations se poursuivent alors que la saison de football universitaire s'apprête à démarrer, avec un match attendu entre le Texas, classé premier, et le champion national Ohio State. Fox diffuse le match, et les abonnés de YouTube TVrisquent de manquer. YouTube a indiqué dans un billet de blog lundi que la Fox exigeait des paiements bien plus élevés que ceux que reçoivent les fournisseurs comparables. Il a ajouté que les chaînes de Fox deviendraient indisponibles si un nouvel accord n'était pas conclu d'ici mercredi à 17 heures (heure de l'Est) . Fox a réagi en début de semaine, se disant déçu que "Google exploite continuellement son influence démesurée" en proposant des conditions qu'elle qualifie de "déphasées par rapport au marché"

Le différend sur la distribution a attiré l'attention du président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, qui a déclaré que le retrait des chaînes Fox de YouTube TV par Google serait "un résultat terrible".

"Des millions d'Américains comptent sur YouTube pour résoudre ce différend afin de pouvoir continuer à regarder les informations et les sports qu'ils souhaitent, y compris le Big Game de cette semaine: Texas @ Ohio State", a écrit M. Carr mardi, sur la plateforme de médias sociaux X. "Trouvez un accord fait avec Google!"