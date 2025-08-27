 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
YouTube obtient une prolongation à court terme avec Fox pour éviter des perturbations
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 23:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

YouTube a annoncé mercredi qu'elle était parvenue à une prolongation à court terme avec Fox FOXA.O afin d'éviter des perturbations pour les abonnés de YouTube TV, les deux entreprises continuant à travailler sur un nouvel accord.

Valeurs associées

FOX RG-A
59,5200 USD NASDAQ +0,76%
