YouTube obtient une prolongation à court terme avec Fox pour éviter des perturbations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
YouTube a annoncé mercredi qu'elle était parvenue à une prolongation à court terme avec Fox FOXA.O afin d'éviter des perturbations pour les abonnés de YouTube TV, les deux entreprises continuant à travailler sur un nouvel accord.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer