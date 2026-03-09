YouTube et TikTok sont en discussions avec le gouvernement indonésien concernant le blocage des médias sociaux destinés aux enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TikTok et la plateforme vidéo YouTube sont en discussions avec le gouvernement indonésien au sujet de son projet de bloquer l'accès aux médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans à partir de la fin de ce mois, ont déclaré lundi des responsables de ces entreprises.

* L'Indonésie exigera des plateformes qu'elles désactivent les comptes de médias sociaux "à haut risque" pour les moins de 16 ans, selon une nouvelle réglementation ministérielle diffusée lundi.

* Roblox, Instagram, YouTube de Google et TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, figurent parmi les plateformes identifiées la semaine dernière par le ministère des communications et du numérique comme étant à haut risque.

* YouTube a déclaré qu'il examinait la nouvelle réglementation afin de s'assurer qu'elle donne aux parents les moyens d'agir et qu'elle préserve l'accès à l'apprentissage pour des millions d'Indonésiens. "Nous continuerons à collaborer de manière constructive avec le gouvernement et restons déterminés à protéger les jeunes dans le monde numérique, et non pas contre lui", a déclaré un porte-parole.

* TikTok "collabore avec le ministère pour mieux comprendre les dispositions" de la nouvelle réglementation, a déclaré un porte-parole, ajoutant que les comptes des adolescents sur TikTok disposent de plus de 50 fonctions prédéfinies de sécurité, de protection de la vie privée et de sécurité.

* La désactivation prendra effet le 28 mars, a déclaré Meutya Hafid, ministre indonésienne des communications et du numérique.

* Dans une réponse vendredi, avant la publication du règlement, Meta, qui possède Instagram et Facebook, a déclaré que "les gouvernements qui envisagent des interdictions devraient veiller à ne pas pousser les adolescents vers des sites moins sûrs et non réglementés, ou vers des expériences de déconnexion qui contournent d'importantes protections", ajoutant qu'il existait des protections par défaut pour les comptes d'adolescents Instagram et Facebook.

* Un certain nombre de gouvernements, dont celui de l'Australie , ont imposé des restrictions sur les médias sociaux pour les enfants en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité et la santé mentale des utilisateurs mineurs.