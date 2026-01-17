 Aller au contenu principal
York Space vise une valorisation allant jusqu'à plus de 4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que l'intérêt du secteur s'intensifie
information fournie par Reuters 17/01/2026 à 00:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise recherche 544 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

Le gouvernement stimule la demande pour les entreprises spatiales

L'introduction en bourse de SpaceX est prévue pour 2026

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 7 et 11) par Pritam Biswas

La société de satellites York Space Systems a déclaré vendredi qu'elle visait une valorisation allant jusqu'à 4,25 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, étayant les attentes d'une année robuste pour les nouvelles cotations.

La société basée à Denver, dans le Colorado, cherche à obtenir jusqu'à 544 millions de dollars en vendant 16 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 30 et 34 dollars.

L'activité sur le marché américain des introductions en bourse a montré des signes de vigueur vers la fin de l'année 2025 et au début de la nouvelle année, les analystes pariant sur un pipeline chaud pour les candidats à l'introduction en bourse alors que l'intérêt des investisseurs reprend dans le sillage des baisses de taux de la Réserve fédérale.

York Space, fondée en 2012 par Dirk Wallinger, fournit des plateformes satellitaires à bas prix à ses clients, dont le ministère américain de la Défense.

Le gouvernement américain a renforcé sa dépendance à l'égard des entreprises spatiales privées pour les lancements, les satellites et l'exploration.

Un décret de décembre 2025, intitulé "Ensuring American Space Superiority", invite les agences à donner la priorité aux services de lancement commerciaux, à accélérer les achats et à intégrer les entreprises privées dans les systèmes spatiaux de sécurité nationale.

"Le décret de Trump sur la supériorité spatiale américaine place un signal de demande potentiellement plus important et un signe de dollar devant un marché qui a déjà des revenus, avec une poussée explicite dans les domaines civil, de la sécurité nationale et commercial", a déclaré Michael Ashley Schulman, associé chez Running Point Capital ‍Advisors.

La société a été évaluée à plus d'un milliard de dollars lors de la vente d'une participation majoritaire à la société de rachat AE Industrial Partners, spécialisée dans l'aérospatiale, en octobre 2022, a rapporté Reuters.

Firefly Aerospace FLY.O , soutenue par AE Industrial, est entrée en bourse en 2025 lors de la plus grande cotation américaine de l'année pour une entreprise de technologie spatiale, reflétant un regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur à mesure que les conditions de marché s'améliorent.

SpaceX, la société d'Elon Musk, devrait faire son entrée en bourse aux États-Unis en 2026.

"La potentielle introduction en bourse de SpaceX plus tard dans l'année aura plus d'influence et la cotation publique de York pourrait être un prélude à cet engouement", a déclaré M. Schulman.

Goldman Sachs, Jefferies et Wells Fargo Securities sont les chefs de file de l'offre.

