York Space progresse à la fin de la période d'accalmie des recherches sur l'introduction en bourse

(Mises à jour)

23 février - ** Les actions du fabricant de satellites York Space YSS.N augmentent de 2,42 % à 26,50 $, alors que la période de silence des recherches sur l'introduction en bourse se termine

** Truist Securities, Wells Fargo, Jefferies, Raymond James et J.P. Morgan commencent à couvrir YSS

** J.P. Morgan initie la couverture de YSS avec une note de "surpondération"; fixe une prévision de 39 $

** YSS est prêt à faire face à une hausse de la demande et est le principal fournisseur de satellites à couche de transport avec un avantage significatif en termes de coûts par rapport à la concurrence

** Les tensions géopolitiques accrues ont poussé les pays à investir plus lourdement dans les capacités spatiales militaires, y compris avec des satellites pour rendre ces capacités plus résistantes - JPM

** Goldman Sachs, Jefferies et Wells Fargo Securities ont été les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse

** YSS a perdu 31,8 % depuis son introduction en bourse le 29 janvier