Yomoni veut atteindre 2 milliards d’encours en 2026

Yomoni va également se tourner vers de nouveaux partenaires stratégiques pour distribuer ses mandats en ETF. Il proposera son savoir-faire de société de gestion spécialisée en multi gestion indicielle à d'autres acteurs comme les CGPI, family office, multi family office et plateformes. A ce titre, le gérant annonce un premier partenariat exclusif avec Herest, spécialiste du family office.

"Yomoni continuera également de “yomoniser” (se dit d'une solution d'investissement dont l'accès a été digitalisé et les frais de gestion comprimés à leur maximum) les supports d'investissements les plus demandés par ses clients comme elle l'a déjà fait pour la gestion sous mandat en ETF mais aussi les ETF thématiques, les produits structurés, l'épargne sécurisée comme le fonds en euros ou encore le private equity", indique la société.

(AOF) - Les encours de Yomoni ont progressé de près de 37% en 2024, pour dépasser 1,5 milliard d’euros, dont 98 % investis en unités de compte. Le spécialiste de la gestion d’épargne en ligne ambitionne d'atteindre 2 milliards d'euros d'encours début 2026. En 2024, Yomoni a enrichi son offre avec le lancement de la gamme Yomoni Gestion Privée et l'introduction de la gestion libre avec près de 1 000 unités de compte accessibles directement depuis l'App Yomoni.

