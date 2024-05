"Nous conservons nos deux paris tactiques en faveur des valeurs technologiques et des valeurs de la santé", ajoute le gérant. Pour lui les valeurs technologiques "devraient continuer à profiter d'investissements importants, même en cas de ralentissement économique", tandis que le secteur de la santé "devrait mieux résister en cas de baisse des marchés" et "bénéficier significativement des innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle".

(AOF) - "Nous revenons à une neutralité actions/obligations", annonce Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni, "nous pensons en effet que le changement de ton de la Fed risque d’amener plus de volatilité". Pour lui qui plus est, "si le marché obligataire semble avoir pris en compte la modification d’analyse de la Fed en ayant effacé pratiquement l’intégralité du rallye obligataire initié depuis le dernier trimestre de l’année dernière, les performances des marchés actions restent quant à elles extrêmement positives".

Yomoni reste positionné sur les technos et la santé

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.