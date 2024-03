En ce qui concerne la partie obligataire, Yomoni reste fidèle à son positionnement et conserve une légère surpondération en obligations d'entreprises de bonne qualité avec une duration limitée.

"L'économie américaine commence à montrer des signes de ralentissement qui pourraient être plus importants qu'attendu". Plus défensif, le secteur santé "pourrait venir diminuer légèrement la volatilité de nos portefeuilles", estime-t-il, alors que l'intelligence artificielle "pourrait rapidement montrer son efficacité dans ce secteur clé".

(AOF) - "Les valorisations peuvent continuer à augmenter et l’un des risques qui était la sur-estimation des baisses de taux par le marché a désormais presque intégralement disparu", affirme Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni : "nous maintenons un poids sur les actions à 55%". "Nous conservons également notre préférence pour les actions du secteur des valeurs technologiques qui ne nous paraissent pas pour l’heure surévaluées et dont la situation n’est pas comparable avec la bulle technologique des valeurs internet des années 2000 ".

Yomoni reste positif sur les actions et apprécie la santé

