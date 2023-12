Yomoni privilégie les actions et les valeurs techno pour fin 2023

(AOF) - Le scénario global retenu par les marchés est celui d’un "ralentissement de l’économie qui est en marche et qui va permettre à l’inflation de revenir progressivement à sa cible de 2% sans que les banques centrales n’aient besoin d’aller plus loin". Yomoni annonce avoir décidé d’accompagner "ce mouvement d’optimisme général, au moins pour cette fin d’année", et de maintenir sa "légère surpondération actions". "Dans un profil typiquement réparti à parts égales entre actions et obligations (50/50), nous conservons notre poids sur les actions à 55%", précise Yomoni.

"Nous remplaçons notre sur-exposition au secteur de la santé par une sur-exposition au secteur des valeurs technologiques", annonce-t-il, jugeant que ces valeurs" devraient profiter d'un dernier ‘boost' de rallye de fin d'année ".

En ce qui concerne la partie obligataire, Yomoni reste fidèle à sa " légère surpondération en obligations d'entreprises de bonne qualité avec une duration limitée dans le but de limiter les risques ".