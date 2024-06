Concernant les obligations, Yomoni conserve ses expositions en restant neutre en termes de duration et en prépondérant légèrement les obligations d'entreprises européennes de bonne qualité.

Cependant, suite à l'incertitude politique en France, il a décidé mi-juin de supprimer ce pari pour limiter les risques de ses portefeuilles. Olivier Malteste précise qu'il conserve ses deux paris tactiques en faveur des valeurs technologiques et de la santé, " secteurs qui continuent d'afficher de bons résultats et devraient bénéficier significativement des innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle ".

(AOF) - Fin mai, " nous avions conservé notre surpondération aux actions de la zone euro, principalement pour deux raisons : la dynamique macroéconomique favorable à la zone euro et l'anticipation que la BCE baissera ses taux avant la Fed, ce qui pourrait continuer de soutenir les actions de cette région ", explique Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni dans son dernier commentaire de gestion.

Yomoni ne surpondère plus les actions de la zone euro

