Yomoni lance Yomoni Retraite+

(AOF) - Yomoni lance son nouveau PER assurantiel " Retraite+ " avec Spirica. Ce Plan d'Épargne Retraite est disponible en gestion pilotée multi-actifs ou ETF. Hors fonds en euros, les unités de compte sont toutes labellisées. Toujours dans l'ADN du gérant d'épargne, cette offre est proposée sans aucuns frais d'entrée et avec des frais maximums de 2,2 % / an. En offrant un PER assurantiel et un PER bancaire, Yomoni devient le seul acteur du marché français à proposer deux enveloppes retraites complémentaires investies en ETF pour répondre à toutes les problématiques des épargnants français.

Yomoni a souhaité proposer un PER qui combine la puissance des ETF, idéale pour le long terme, avec les classes d'actifs les plus intéressantes en termes de diversification.

Yomoni propose donc de loger dans son PER Yomoni Retraite+, soit des ETF, soit une enveloppe 'multi-actifs' composée de fonds euros : (le fonds en euros PER nouvelle génération de Spirica) ; actif immobilier (la société civile Y Immo, imaginée avec Keys REIM ; des actifs non cotés (le FCPR APAX labellisé Relance) ; ETF avec les fonds d'ETF Yomoni Monde ISR et Yomoni Allocation ISR.

Pour le multi-actifs comme pour l'ETF, 3 profils de risque sont disponibles : prudent, équlibre et dynamique.

Enfin, l'option de désensibilisation au risque à l'approche de la retraite a été automatiquement comprise dans le produit conformément à la réglementation. Cette option est désactivable en un clic au moment de l'adhésion. Il s'agit de la gestion pilotée dite 'à horizon'.