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Yomoni lance une nouvelle offre d'accompagnement fiscal et patrimonial
information fournie par AOF 19/03/2026 à 10:57

(AOF) - Yomoni, leader de la gestion d’épargne en ligne, annonce le lancement d’une nouvelle offre d’accompagnement à la déclaration fiscale et de services de gestion patrimoniale personnalisée. Cette offre est spécifiquement conçue pour sa clientèle éligible à la gestion privée (plus de 50 000 euros). Cette évolution répond à la demande croissante de clients souhaitant mieux comprendre et piloter leur situation fiscale, dans le cadre d'une relation de conseil transparente et structurée.

Deux services complémentaires ont été créés pour accompagner chaque client dans la durée :

- un rendez-vous d'analyse fiscale et patrimoniale personnalisée : une lecture structurée et pédagogique de la situation du foyer, pour mettre en lumière les enjeux et les leviers fiscaux sans jargon avec l'exigence de clarté propre à Yomoni.

- un accompagnement concret à la préparation et à la vérification de la déclaration de revenus, pour aborder l'échéance fiscale sereinement, en s'appuyant sur les informations du client et l'expertise des conseillers.

L'IA au service du conseil humain

Yomoni s'appuie sur des technologies d'intelligence artificielle avancées pour enrichir l'expérience client et renforcer la qualité du conseil. Ces outils permettent notamment une lecture instantanée et automatique des documents fiscaux en ligne, facilitant la collecte et l'analyse des données déclaratives.

Ils intègrent également une synthèse fiscale automatisée, conçue pour restituer de manière pédagogique les principaux enjeux d'imposition du foyer. Un scoring d'éligibilité, fondé sur des modèles d'IA, permet par ailleurs d'orienter les clients vers le niveau d'accompagnement fiscal le plus adapté à leur situation.

Enfin, les rendez-vous de conseil seront "augmentés" par une base de connaissances fiscales continuellement mise à jour, offrant aux conseillers Yomoni des outils d'aide à la restitution et à la préconisation pour un accompagnement à la fois plus précis et plus réactif.

Cette offre s'appuie sur l'expertise de l'équipe patrimoniale de Yomoni, enrichie par l'arrivée d'une nouvelle recrue clé. Doriane Saint-Louis-Augustin rejoint Yomoni en tant que manager de l'équipe patrimoniale sous le patronage de Gauthier Haem, directeur du pôle.

Forte d'une expérience en direction et animation commerciale dans des environnements financiers exigeants, Doriane a notamment piloté des relations clients haut de gamme et du conseil en investissement.

Au sein de Yomoni, elle pilotera l'équipe dédiée à l'accompagnement patrimonial des clients, afin de structurer et optimiser leurs actifs tout au long de leur vie financière.

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