Yomoni dévoile ses nouvelles ambitions

(AOF) - À l’occasion de ses 10 ans, Yomoni a dévoilé les nouveautés lui permettant de poser son nouvel objectif : " devenir la plateforme patrimoniale de nouvelle génération, à la fois plus riche, plus lisible, plus complète ". La fintech française prévoit ainsi de lancer pour septembre 2025 une assurance-vie multicompartiment. " Cette nouvelle offre apportera plus de flexibilité, de personnalisation et une gestion optimisée des compartiments, pour s’adapter à tous les profils patrimoniaux ", précise-t-elle.

Yomoni entend par ailleurs intégrer de l'intelligence artificielle grâce à un assistant conversationnel intelligent capable de répondre à toutes les questions sur la base des données statiques de Yomoni et à un outil destiné à l'optimisation des capacités de conseils et à l'orientation efficace des demandes entrantes.

S'agissant la distribution intermédiée, elle a annoncé le lancement d'Althéis by Yomoni dédiée au B2B : nouvelle société de gestion dédiée aux offres B2B et distribution uniquement via CGP, family offices, multi-family offices.

En ce qui concerne l'éducation financière, la fintech compte accélérer le développement de la communauté digitale de ThePopMoney.