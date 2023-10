Yomoni dépasse un milliard d'euros sous gestion, avec 53.000 clients

" Ce milliard d'euros d'encours est une étape symbolique dans l'ascension de Yomoni. Cela témoigne de la pertinence de notre modèle : proposer une épargne responsable et performante qui repose sur la puissance de long terme des ETF ", déclare Sébastien d'Ornano, Président de Yomoni.

(AOF) - Yomoni, spécialiste de la gestion d’épargne en ligne, annonce dépasser le cap du milliard d’euros sous gestion à l’occasion de son huitième anniversaire : il pilote désormais l’épargne de 53.000 clients et se projette avec une perspective de 2 milliards d’euros sous gestion à 2026. L’entreprise ajoute que son engagement responsable a été « conforté » par l’obtention du label B Corp. Yomoni entend poursuivre sa croissance avec des recrutements substantiels pour augmenter ses effectifs de 30% d’ici à 2026.

