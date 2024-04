Yomoni commence à surpondérer prudemment les actions de la zone euro

(AOF) - "Nous conservons notre positionnement constructif favorable aux actions", déclare Olivier Malteste, directeur des investissements de Yomoni. "Même si la volatilité pourrait augmenter à court terme, nous pensons que les banques centrales disposent de marge de manœuvre et de la confiance des investisseurs". "Nous allons entrer en période de publication de résultats trimestriels qui pourrait servir de relais à la hausse des marchés actions, les attentes ne paraissant pas démesurées ", ajoute le gérant.

Dans un profil équilibré, typiquement réparti à parts égales entre actions et obligations (50/50), nous maintenons un poids sur les actions à 55%, est-il précisé. "Nous conservons également notre préférence pour les actions du secteur des valeurs technologiques et pour les actions du secteur de la santé". Les valeurs santé "au profil plus défensif et aux valorisations relativement faibles", "pourraient bénéficier d'un rebond au cours des prochains mois" estime Olivier Malteste.

"Le mois dernier, nous avions décidé de mettre fin à notre surexposition sur les actions américaines et de revenir à une neutralité géographique". "Ce mois-ci, nous commençons à surpondérer prudemment les actions de la zone euro", qui "bénéficient de valorisations particulièrement attractives par rapport aux actions américaines".