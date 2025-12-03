Yi He, cofondatrice de Binance, rejoint Richard Teng dans une structure de direction double

Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde , a nommé mercredi la cofondatrice Yi He au poste de co-PDG, rejoignant ainsi Richard Teng dans une structure de direction double.

Yi He, cadre de longue date de Binance, travaille pour l'entreprise depuis plus de huit ans et occupe actuellement le poste de Chief Customer Service Officer, selon son profil LinkedIn.

Le duo a pour objectif d'étendre de manière responsable la présence mondiale de Binance, de renforcer la conformité, la nomination de Yi He soulignant la volonté de développer les opérations tout en construisant une infrastructure à l'épreuve du temps.

"Yi fait partie intégrante de l'équipe de direction depuis le lancement de Binance", a déclaré le co-PDG Teng, qui a annoncé la nouvelle lors de son discours d'ouverture de la Binance Blockchain Week.

Binance a nommé Teng en tant que directeur général en 2023 après que le fondateur Changpeng Zhao, connu sous le nom de CZ, ait plaidé coupable d'avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent, payé une amende de 50 millions de dollars et purgé près de quatre mois de prison l'année dernière.

Zhao est un citoyen canadien né et élevé jusqu'à l'âge de 12 ans en Chine, et Yi He, l'ancienne animatrice d'une émission de voyage de la télévision chinoise. Le couple entretenait une relation amoureuse et a des enfants ensemble.

Teng, qui était un régulateur financier avant son rôle chez Binance, a déclaré en novembre qu'il n'y avait pas eu de décision sur la question de savoir si Zhao reviendrait à la bourse après avoir été gracié par le président américain Donald Trump en octobre.