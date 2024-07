Yen : h-48 avant la Banque du Japon

Sur le marché des changes, le yen gagne 0,30% à 0,60 euro.

En ce qui concerne le découpage de la courbe, bien que les orientations aient été moins définitives, une hypothèse raisonnable serait que la BoJ se concentre sur les zones où les achats ont été les plus intenses, telles que les sections 3-5 et 5-10 ans.

S'agissant de la réduction des achats, les principaux aspects à surveiller sont le calendrier, le montant et le découpage de la courbe du tapering.

(AOF) - Deux jours avant la décision de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), Gregor MA Hirt, global CIO multi asset chez Allianz Global Investors, s'attend à ce qu'elle poursuive sa sortie de politique monétaire non-orthodoxe en réduisant ses achats d'obligations et en augmentant ses taux d'intérêt à environ 0,25% maximum. Il pense que la BoJ profitera de l'occasion pour sortir de la fourchette de taux zéro avant que des facteurs externes, tels qu'un ralentissement économique potentiel aux États-Unis, ne rendent cette décision plus difficile à mettre en œuvre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.