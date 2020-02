Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yémen-Les Houthis disent avoir abattu un avion de combat ennemi Reuters • 14/02/2020 à 22:35









LE CAIRE, 14 février (Reuters) - Un porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saria, a déclaré vendredi que le mouvement chiite yéménite avait abattu un avion de combat Tornado appartenant aux "forces ennemies", selon des propos rapportés par la chaîne Al Masirah. Le porte-parole a précisé que l'appareil avait été détruit par un missile sol-air au-dessus de la province d'Al Jawf, au nord-est de la capitale Sanaa. La coalition sous commandement saoudien qui intervient contre les Houthis au Yémen n'a fait aucun commentaire. (Alaa Swilam, version française Tangi Salaün)

