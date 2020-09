Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yémen-La coalition saoudienne lance des frappes aériennes à Sanaa-sources Reuters • 12/09/2020 à 05:28









ADEN, 12 septembre (Reuters) - La coalition emmenée par l'Arabie saoudite a lancé des frappes aériennes tôt samedi contre deux sites dans la capitale Sanaa, qui est contrôlée par les rebelles chiites houthis, ont déclaré à Reuters des résidents et un porte-parole des forces yéménites soutenues par la coalition. La coalition a aussi lancé neuf frappes aérienne contre un camp d'ingénierie militaire et contre le siège de l'appareil de sécurité nationale, ajoute-t-on de même source. Le porte-parole des forces yéménites soutenues par la coalition, Waddah Al-Debeish, a déclaré que la coalition avait ciblé une réunion de hauts dirigeants houthis se déroulant dans le camp. La coalition emmenée par l'Arabie saoudite n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. (Mohamed Ghobari, Ahmed Tolba et Nafisa Eltahir; version française Camille Raynaud)

