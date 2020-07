Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yémen-La coalition lance une offensive contre les Houthis Reuters • 01/07/2020 à 17:54









DUBAI, 1er juillet (Reuters) - La coalition militaire dirigée par Ryad au Yémen a lancé une opération militaire contre les Houthis en représailles à des attaques menées par les rebelles chiites en territoire saoudien, rapportent mercredi les médias officiels du royaume wahhabite. La coalition, qui intervient depuis cinq ans au Yémen, vise des cibles "légitimes" avec l'objectif de neutraliser les capacités militaires des Houthis, ont rapporté les chaînes Al Ekhbariya et Al Arabiya. Selon la chaîne de télévision yéménite Al Masirah, contrôlée par les Houthis, des frappes aériennes de la coalition ont visé mercredi la capitale Sanaa, ainsi que les provinces de Marib, al Djouf, al Baïda, Hajjah et Saada. Des missiles tirés par les Houthis ont atteint Ryad la semaine dernière. La coalition a dit avoir intercepté l'attaque. Un cessez-le-feu de six semaines observé par les belligérants en raison de l'épidémie de coronavirus a expiré à la fin mai. (Ghaida Ghantous, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

