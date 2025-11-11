Yann LeCun, responsable de l'intelligence artificielle chez Meta, envisage de quitter l'entreprise pour lancer une startup, selon le FT

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 6)

Yann LeCun, responsable de l'intelligence artificielle chez Meta META.O , envisage de quitter l'entreprise de médias sociaux pour créer sa propre entreprise, a rapporté mardi le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet.

Yann LeCun est également en pourparlers pour lever des fonds pour une nouvelle entreprise, selon le rapport.

Le propriétaire de Facebook et d'Instagram a considérablement augmenté ses investissements dans l'intelligence artificielle, le directeur général Mark Zuckerberg ayant réorganisé les initiatives de l'entreprise en matière d'IA sous l'égide de Superintelligence Labs.

Zuckerberg a embauché Alexandr Wang, ancien directeur général de la startup d'étiquetage de données Scale AI, pour diriger le nouvel effort en matière d'IA.

En conséquence, LeCun, qui était sous la responsabilité de Chris Cox, directeur des produits, est désormais sous la responsabilité de Wang, selon le rapport.

Meta et LeCun n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.