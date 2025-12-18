Yann LeCun, de Meta, vise une valorisation de 3,5 milliards de dollars pour sa nouvelle entreprise d'IA, selon le FT

Yann LeCun, le directeur scientifique sortant de Meta META.O en charge de l'intelligence artificielle, est en pourparlers pour lever 500 millions d'euros (586 millions de dollars) pour une nouvelle startup qui valoriserait la société d'intelligence artificielle à environ 3 milliards d'euros avant son lancement officiel, a rapporté le Financial Times ce jeudi.

Le rapport indique que LeCun a fait appel à Alexandre LeBrun, le fondateur de la startup française de technologie de la santé Nabla, en tant que directeur général, citant des personnes familières avec le sujet.

LeCun a joué un rôle clé dans le développement des ambitions de Meta en matière d'IA et a déclaré le mois dernier qu'il quitterait le géant des médias sociaux à la fin de l 'année pour se concentrer sur une nouvelle startup qui vise à construire une nouvelle génération de systèmes d'IA superintelligents.

Des engagements de financement importants et une valorisation élevée avant le lancement pourraient alimenter les craintes d'une bulle de l'IA après que les dirigeants de l'industrie ont averti que l'enthousiasme pour l'IA pourrait avoir dépassé les fondamentaux de l'entreprise.

La startup prévoit de construire des systèmes d'IA en utilisant ce que l'on appelle des modèles mondiaux capables de comprendre le monde physique. Ces systèmes pourraient être utilisés dans des applications telles que la robotique et les transports.

M. LeCun n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Il est largement considéré comme l'un des "parrains" de l'apprentissage profond, aux côtés de Geoffrey Hinton et de Yoshua Bengio - un trio qui a remporté le prix Turing 2018, souvent appelé le prix Nobel de l'informatique.

(1 dollar = 0,8532 euro)