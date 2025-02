XPeng vise 3600 ventes en France en 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Depuis son lancement français au printemps 2024, XPeng revendique 511 unités vendues en France sur l'année, dont 220 en décembre. Le constructeur chinois de véhicules électriques est déjà présent dans 35 concessions en France et vise 70 concessions d'ici fin 2025. Il affiche l'ambition d'atteindre 3 600 ventes en France en 2025. Depuis 2021, année du lancement en Europe, 10 000 véhicules ont été vendus à ce jour sur le continent. XPeng a enregistré 190 068 unités vendues en 2024 dans le monde, un chiffre en hausse de 34 % par rapport à l'année précédente.

