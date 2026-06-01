Xometry plonge après avoir lancé une offre d'actions de 225 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions de Xometry ( XMTR.O ), plateforme de fabrication intégrant l'IA, ont chuté de 9,7 % à 86 dollars lors des négociations après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société basée à North Bethesda, dans le Maryland, lance une offre d'actions de 225 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et ses besoins généraux

** J.P. Morgan et Goldman Sachs sont les co-chefs de file

** XMTR compte environ 53,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars

** L'action a légèrement reculé de 4 cents pour clôturer à 95,25 $ lundi après avoir atteint un plus haut intrajournalier record de 99,86 $. Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 60 %

** 7 analystes sur 10 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 3 la note “conserver”; objectif de cours médian de 86,50 $, selon LSEG