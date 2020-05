Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Xinjiang-Le Congrès US appelle à des sanctions contre des représentants chinois Reuters • 28/05/2020 à 01:42









WASHINGTON, 28 mai (Reuters) - La Chambre américaine des représentants a adopté mercredi un texte appelant l'administration de Donald Trump à imposer des sanctions contre de hauts fonctionnaires chinois considérés comme responsables de la répression menée contre la minorité musulmane des Ouïghours dans la province chinoise du Xinjiang. Le projet de loi, déjà voté au Sénat, a été adopté par la Chambre à une écrasante majorité, avec 413 voix pour (une contre). Il doit désormais être transmis à Donald Trump pour promulgation. Le texte vise notamment Chen Quanguo, secrétaire du Parti communiste pour le Xinjiang et membre du puissant Politburo qui appartient à ce titre aux échelons supérieurs de l'administration chinoise. Elus démocrates et républicains l'accusent de "flagrantes violations des droits de l'homme". Selon des experts de l'Onu, au moins un million d'Ouïghours ont été détenus dans des camps dans le Xinjiang. La Chine nie tout mauvais traitement à l'encontre des Ouïghours et des autres minorités musulmanes. (Patricia Zengerle; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.