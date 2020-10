Xilam : "Un S1 très ponctuellement grevé par la production pour compte de tiers. Un S2 attendu en forte amélioration."

Publication des résultats S1 2020

Xilam fait suite à la publication de son CA S1 2020 à 9,8 M€ (+24% dont 5,6% en organique) et communique sur un ROC de 1,5 M€ (2,0 M€ hors Cube vs 2,8 M€ au S1 2019) et un RN de 0,7 M€ (1,2 M€ hors Cube vs 1,6 M€ au S1 2019). Les charges opérationnelle ressortent à 9,1 M€ (en hausse de 22% hors Cube Creative à 7,0 M€) reflétant à la fois un mix de livraisons ponctuellement défavorable sur le semestre (plus de séries non propriétaires que propriétaires livrées) et l'intégration de Cube qui est déficitaire compte tenu de son mix produit. Xilam est confiant sur un redressement de la marge compte tenu d'un mix plus favorable sur le S2. A plus long terme, Xilam confirme ses ambitions du plan Scale 2023 : Produits d'exploitation de 78 M€ cumulés sur 2020 / 2021 et de 110 M€ sur 2022 / 2023.

Recommandation

Suite aux ajustements des atterrissages et à l'actualisation de nos modèles, l'objectif de cours ressort inchangé à 48,50 € et la recommandation à Neutre (vs Achat).