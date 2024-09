Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Xilam: semaine positive grâce à une actualité porteuse information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Xilam bondit de 8% vendredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé le lancement mondial sur Netflix de sa nouvelle série d'animation pour adulte, 'Twilight of the Gods'.



La série, créée par le réalisateur et producteur américain Zack Snyder et consacrée à la mythologie nordique, a fait l'objet d'une promotion de grande ampleur, avec notamment une projection géante sur un panneau de Times Square à New York.



Xilam, qui souligne que la production a été accueillie avec enthousiasme par la presse, explique que ce projet confirme ses ambitions en matière de séries d'actions pour adultes destinées à un public mondial.



Plus tôt dans la semaine, le studio français avait annoncé le lancement de la production de son nouveau film familial, 'Lucy Lost', adapté du roman 'Listen to the Moon', dont la livraison est prévue pour mars 2026.



Le groupe a prévu par ailleurs de publier ses résultats semestriels lundi 30 septembre après la clôture de la Bourse de Paris.



En grimpant de plus de 8% aujourd'hui, le titre s'adjuge plus de 15% sur la semaine et repasse désormais largement positif sur l'ensemble de l'année, avec un gain de l'ordre de 18%.





