Xilam: "Résultats solides malgré quelques effets techniques "

Publication des résultats semestriels 2022



Suite à la publication d’un CA S1 2022 en croissance de +31,2% (incluant les autres produits/subventions de production), à 19,2 M€, Xilam communique des résultats solides: le ROC de la société ressort en croissance de +19%, à 4,8 M€. Quelques éléments techniques (mix, maturité du catalogue) ont pesé sur la marge opérationnelle du groupe, qui se maintient tout de même à un niveau relativement élevé (27,2%), et sur le bas du compte de résultat (impact EUR/USD, hausse des taux). Nous tablons sur un S2 du même acabit (forte croissance de la top line, recul marginal de la marge) et réitérons, à plus long terme, notre opinion positive sur la valeur.



Perspectives

Fort de 33-36 M€ d’investissements prévus sur les nouvelles productions en 2022, Xilam jouit d’une belle visibilité sur son chiffre d’affaires et d’une excellente dynamique. La société est idéalement placée pour poursuivre l’exécution de son plan Ambition 2026 (80 M€ de revenus à l’échéance avec un niveau de rentabilité élevé) au sein d’un marché qui regorge d’opportunités déjà évoquées lors de nos précédentes notes. A plus court terme, nous maintenons notre objectif de CA annuel de 44 M€. Concernant le niveau de rentabilité sur le second semestre, les effets décrits précédemment devraient à nouveau peser, notamment le mix orienté en faveur des productions non propriétaires. Nous revoyons en conséquence notre prévision de ROC à 10,5 M€, pour une marge de 23,9%.



Cet ajustement ne remet en aucun cas en question notre appréciation du dossier. Nous considérons que les soubresauts qui peuvent exister sur la rentabilité du groupe d’un exercice à l’autre, voire d’un semestre à l’autre, sont inhérents au modèle et par nature inévitables. Il faut par conséquent se concentrer en premier, toujours selon nous, sur la capacité de Xilam à amener sa top line à l’échelle tout en 1/ faisant progresser la profitabilité du groupe en valeur absolue et 2/ maintenant des niveaux de marge élevés et conformes à ses standards.



Suite à cette publication, et après ajustement de nos paramètres de marché, notre objectif de cours ressort à 47€ (vs 51 €) et notre recommandation à Achat est réitérée. Le titre offre près de 60% de potentiel de hausse.