Xilam: mise en production de la série 'Submarine Jim'

(CercleFinance.com) - Xilam Animation a annoncé hier soir avoir mis en production 'Submarine Jim', une nouvelle comédie d'aventure qu'il a déjà commercialisée auprès de France Télévisions et Super RTL (Allemagne).



Imaginée par Fréderic Martin, le réalisateur de 'Furiki Wheels' et 'Oggy Oggy', la série suit les aventures de Jim, un jeune dauphin naïf qui se retrouve aux commandes d'un sous-marin à roulettes peuplé par d'autres créatures marines.



La livraison de cette série d'humour à destination des enfants de six à neuf ans, qui doit se décliner en 52 épisodes de 11 minutes, est prévue au deuxième trimestre 2026.





