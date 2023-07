Xilam: "Forte croissance semestrielle"

Publication du CA S1 2023



Xilam publie un CA S1 2023 légèrement au dessus de nos attentes, à 17,7 M€, soit une croissance de +25% par rapport au S1 2022. Le total des produits d’exploitation du groupe ressort en hausse moins marquée, à 20,6 M€ (+7%) du fait d’un mix nouvelles productions à nouveau tiré par la prestation (non propriétaire), entrainant une baisse importante des subventions (-33%) et du crédit d’impôt audiovisuel (-38%).



Perspectives



Le management réaffirme sa guidance de 80 M€ de produits d’exploitation à horizon 2026 et ne donne aucune indication à plus court terme. Nous attendons les résultats semestriels pour avoir un peu plus de visibilité sur les éléments susceptibles d’impacter nos prévisions annuelles de marge (contribution de Cube, évolution du mix…) mais revoyons d’ores et déjà notre estimation de produits d’exploitation à 50,5 M€ (CA 46,5 M€) afin d’intégrer 1/ le fort recul des subventions/CIA, recul que nous avons mal jaugé fin mars et 2/ un léger retrait du catalogue sur l’année complète. Sur le plan purement opérationnel, nous sommes rassurés par le fait que Xilam parvienne à capter les principaux relais de croissance de son marché (10 séries en production sur le S1, dont 5 en propriétaire et 5 en prestation, un niveau supérieur à l’historique) et renforce graduellement son statut incontestable, et incontesté, de leader français de l’animation à travers la montée en gamme et la diversification.



Recommandation



Nous maintenons notre recommandation (Achat) et réitérons notre objectif de cours (42,00 €). A moins de 13x notre EV/EBIT 2023e, le titre offre une valorisation très intéressante (>25% de décote vs historique 5y) étant donné les fondamentaux et les perspectives du groupe.