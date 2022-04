xilam: "D'excellents résultats et un avenir prometteur'

Publication des résultats annuels 2021



Après avoir enregistré un chiffre d’affaires 2021 en forte hausse, à 35,6 M€ (+62,6%), Xilam publie d’excellents résultats annuels, légèrement supérieurs à nos attentes. Le ROC de la société s’établit à 8,7 M€, pour une marge de 24,4% (vs 8,5 M€ estimé, marge de 24,1%) et un RN de 6,8 M€ (vs 5,4 M€ estimé). Sur un marché plus dynamique et porteur que jamais, et fort de son plan stratégique Ambition 2026, le groupe confirme sa guidance de revenus sur le cycle 2022-2023 à 110 M€ et peut aborder l’avenir sereinement.



Recommandation



Suite à cette publication, nous sommes à nouveau confortés dans notre opinion positive de la société. Notre objectif de cours ressort à 51,00 €, offre plus de 40,0% de potentiel et notre recommandation reste à l’Achat.