Xilam Animation veut changer de marché

(AOF) - Le conseil d’administration de la société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation a décidé de soumettre à l’Assemblée générale un projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers Euronext Growth Paris. Ce projet doit permettre à Xilam Animation d’être admis aux négociations sur un marché offrant un cadre réglementaire plus souple et adapté à son statut boursier actuel.

AOF - EN SAVOIR PLUS