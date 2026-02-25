Xiaomi conteste l'autorité fiscale indienne au sujet des droits de douane sur les redevances dans une affaire très suivie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'affaire de l'impôt sur les redevances de Xiaomi en Inde est son dernier casse-tête dans le pays

*

Les avocats indiens suivent de près une affaire qui pourrait faire jurisprudence

*

Xiaomi soutient que le tribunal lui a demandé à tort de payer l'impôt sur les redevances

*

Le tribunal accuse Xiaomi de "suppression délibérée des faits"

par Arpan Chaturvedi et Aditya Kalra

Xiaomi 1810.HK a contesté une décision fiscale indienne selon laquelle l'entreprise a échappé à 72 millions de dollars de droits de douane sur les paiements de redevances, selon des documents juridiques, un litige que l'entreprise chinoise et ses avocats considèrent comme un test du cadre juridique du pays pour la fabrication en sous-traitance.

Xiaomi, l'un des principaux acteurs du marché indien des smartphones, demande depuis des années à ses fabricants sous contrat d'importer des pièces de Chine, de payer les droits de douane et d'assembler ensuite les appareils.

Mais en novembre, un tribunal fiscal indien a jugé que ces valeurs d'importation avaient été sous-évaluées pendant au moins trois ans jusqu'en 2020, car elles n'incluaient pas les redevances de 2 à 5 % que Xiaomi payait à des entreprises étrangères telles que Qualcomm QCOM.O pour l'utilisation de leurs technologies dans les composants.

Dans un recours devant la Cour suprême, dont Reuters est le premier à faire état, Xiaomi a fait valoir que le tribunal fiscal avait commis une erreur en déclarant qu'elle était le "bénéficiaire effectif" des composants tout en exigeant qu'elle paie l'impôt sur les redevances. Xiaomi a demandé l'annulation de la décision.

Les implications de la décision du tribunal sont considérables car elles indiquent "une méfiance implicite à l'égard de l'ensemble de l'industrie de la sous-traitance", a déclaré Xiaomi dans un document daté du 15 janvier, qui n'est pas public mais qui a été examiné par Reuters.

La décision du tribunal "porte gravement atteinte aux pratiques établies de (le secteur de la fabrication)."

Xiaomi, Qualcomm et le département indien des douanes n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

UNE AFFAIRE QUI FAIT JURISPRUDENCE

Les anciens fabricants sous contrat de Xiaomi, Flextronics Technologies India, une unité de la société américaine Flex

FLEX.O , et Bharat FIH, une unité de la société taïwanaise Foxconn 2317.TW , s'opposent également à la décision du tribunal fiscal auprès de la plus haute juridiction, selon deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire et des listes en ligne du tribunal.

Flex a refusé de commenter et Foxconn n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les avocats fiscalistes affirment que l'affaire est suivie de près par les investisseurs mondiaux et les entreprises qui ont misé gros sur l'Inde.

Une décision favorable aux autorités indiennes pourrait renforcer la surveillance des accords de redevances conclus par de nombreuses entreprises importatrices dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, l'automobile et l'industrie manufacturière, ont déclaré les avocats.

"L'arrêt de la Cour suprême aura une grande importance car il précisera les pouvoirs des douanes indiennes", a déclaré Tarun Jain, avocat fiscaliste basé à New Delhi.

"S'il est confirmé, il peut permettre aux autorités de réclamer des taxes sur d'autres paiements connexes effectués par des entreprises qui peuvent exercer un contrôle effectif sur les marchandises importées par leurs partenaires."

Attirer des entreprises étrangères comme Apple AAPL.O pour qu'elles fabriquent en Inde a été l'une des principales priorités du Premier ministre Narendra Modi ces dernières années. Volkswagen VOWG.DE et Samsung

005930.KS contestent également devant les tribunaux d'importantes demandes de taxes à l'importation en Inde, une question qui a entamé le sentiment des investisseurs .

LES MAUX DE TÊTE DE XIAOMI

Selon la législation indienne, la demande de taxe douanière de 72 millions de dollars pourrait s'élever à plus de 150 millions de dollars avec les intérêts et les pénalités si Xiaomi India perd en justice. Cela pourrait peser sur l'entreprise, dont les bénéfices se sont élevés à 31,7 millions de dollars au cours de l'exercice 2023-2024.

En outre, environ 610 millions de dollars de fonds bancaires de Xiaomi India ont été gelés par une agence fédérale de lutte contre la criminalité financière, l'Enforcement Directorate, depuis 2022, en raison d'allégations de transferts de fonds illégaux . L'entreprise a nié ces allégations.

Les données de Counterpoint Research ont montré que la part de marché des smartphones de Xiaomi en Inde a plongé à 12% en décembre, après avoir atteint un sommet de 31% au début de 2018.

Lors d'une audience lundi, l'avocat de Xiaomi a déclaré à la Cour suprême que la décision du tribunal "mènera au chaos."

Son dépôt au tribunal a montré que Xiaomi soutiendra que les taxes à l'importation doivent être payées par les importateurs - dans ce cas, les fabricants sous contrat - et que ses redevances ne sont pas liées à ces importations et ne devraient donc pas être imposables.

En novembre, le tribunal fiscal indien a déclaré que Xiaomi "s'était livrée à une suppression délibérée des faits" et que les redevances devaient être imposées car l'entreprise payait pour une technologie essentielle aux pièces importées.

Lors de l'audience de lundi, le tribunal a demandé au gouvernement indien de répondre à l'argument de Xiaomi selon lequel ses redevances ne devraient pas être taxées.