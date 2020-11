Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Xi Jinping est intervenu en personne pour bloquer l'introduction en Bourse d'Ant - WSJ Reuters • 12/11/2020 à 21:27









12 novembre (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a pris en personne la décision de geler le processus d'introduction en Bourse du géant du paiement Ant Group, une opération estimée à 37 milliards de dollars (31,35 milliards d'euros) qui devait être la plus importante IPO jamais réalisée au monde, rapporte jeudi le Wall Street Journal, citant des responsables chinois informés du dossier. L'interruption de la procédure début novembre, deux jours seulement avant la date prévue pour l'opération , est intervenue quelques jours après des critiques publiques émises par Jack Ma, fondateur d'Ant Group et de sa maison mère Alibaba BABA.N , contre les banques et les autorités de tutelle du secteur financier en Chine. Xi Jinping a alors ordonné aux autorités réglementaires chinoises d'enquêter sur Ant et a de fait interrompu l'introduction en Bourse, écrit le Wall Street Journal. Ant Group n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters. Il n'a pas été possible de joindre le service de presse du gouvernement chinois. A l'occasion d'un congrès à Shanghaï le 24 octobre, Jack Ma a déclaré que le système réglementaire chinois bridait l'innovation et devait être réformé pour soutenir la croissance. Reuters a rapporté ce mois-ci que ce discours avait déclenché un enchaînement de réactions ayant torpillé l'IPO d'Ant. Peu après les propos cinglants de Jack Ma, les autorités chinoises ont commencé à rassembler des rapports, dont l'un portait sur la manière dont Ant a utilisé des produits financiers numériques comme Huabei, un service de carte de crédit virtuelle, pour inciter les jeunes et les pauvres à s'endetter. Le cabinet général du Conseil d'Etat, le gouvernement chinois, a établi un rapport sur la réception du discours de Jack Ma par le grand public et l'a soumis aux dirigeants du pays, dont Xi Jinping, a rapporté Reuters. (Niket Nishant à Bangalore version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.