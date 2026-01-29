Xerox chute à cause d'une perte au quatrième trimestre et d'un chiffre d'affaires insuffisant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions du fabricant de matériel de bureau Xerox XRX.O ont baissé de 6,4% à 2,18 dollars dans les échanges de pré-marché

** La société annonce une perte ajustée de 0,10 $ par action pour le quatrième trimestre, par rapport à un bénéfice ajusté de 0,36 $ un an plus tôt

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 2,03 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,11 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a chuté de 71,9 %