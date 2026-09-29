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Xeris Biopharma en hausse après l'annonce de l'intérêt de Lundbeck pour son rachat
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 19:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** L'action de Xeris Biopharma XERS.O progresse de 2,8% à 10,08 dollars

** Lundbeck A/S HLUNa.CO a manifesté son intérêt pour l'acquisition de Xeris Biopharma Holdings, rapporte Bloomberg News, citant des sources proches du dossier

** Lundbeck et Xeris Biopharma n’ont pas immédiatement répondu auxdemandes de commentaires de Reuters

** Le laboratoire pharmaceutique danois travaille avec des conseillers pour étudier le rachat de Xeris, société basée à Chicago, selon l'article

** À la clôture d'hier, l'action XERS affichait une hausse de 27,9% depuis le début de l'année

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