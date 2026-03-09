 Aller au contenu principal
Xenon plonge alors qu'elle prévoit une augmentation de capital à la suite de données solides concernant un médicament contre l'épilepsie
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 21:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de Xenon Pharmaceuticals XENE.O ont baissé d'environ 1 % dans les échanges prolongés, la société cherchant à lever des fonds après que son médicament contre l'épilepsie ait atteint l'objectif principal dans un essai de phase tardive ** Les actions de XENE ont grimpé de 49,6 % pour atteindre un record de 62,76 $ après que le médicament, l'azetukalner, ait montré une réduction médiane de la fréquence mensuelle des crises de 53,2 % à la dose de 25 mg et de 34,5 % à la dose de 15 mg, par rapport à 10,4 % pour le placebo sur une période de 12 semaines ** Co lance après la cloche une offre d'actions de 500 millions de dollars

** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen, Stifel, RBC et William Blair sont les teneurs de livre conjoints

** Avec ~83,2 millions d'actions en circulation, la société canadienne XENE a une capitalisation boursière de ~5,2 milliards de dollars

** L'action a augmenté de ~72% au cours des 12 derniers mois à la clôture

** Sur 21 analystes couvrant le titre, la répartition des recommandations est de 9 "achat fort" et 12 "achat"; PT médian de 74,50 $ en hausse par rapport à 55 $ il y a un mois, selon LSEG

