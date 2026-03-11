 Aller au contenu principal
Xenon Pharma plonge après une augmentation de capital majorée de 650 millions de dollars suite aux données sur son médicament contre l'épilepsie
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Xenon Pharmaceuticals XENE.O actions en baisse de 2,7% à 59 $ après la tarification de l'offre secondaire majorée de 650 millions de dollars ** XENE a annoncé tard mardi ~11,4 millions d'actions, y compris des bons de souscription préfinancés pour acheter 877 194 actions, à 57 $, soit une décote de 6 % par rapport à la dernière vente ** Les actions de XENE ont grimpé lundi de 50 % pour atteindre un niveau record de 62,76 $ après que son médicament contre l'épilepsie, l'azetukalner, a atteint son objectif principal dans un essai de phase avancée, montrant une réduction statistiquement significative des crises d'épilepsie focales ** L'action a terminé mardi en baisse de 3,4 % après que la société ait lancé lundi soir une offre de 500 millions de dollars ** XENE a l'intention d'utiliser le produit net pour faire progresser ses programmes de développement clinique, financer les activités pré-commerciales et commerciales, et pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise, selon le prospectus de l'offre

** XENE, dont le siège est au Canada, a environ 83,2 millions d'actions en circulation

** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen, Stifel, RBC et William Blair sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à mardi, l'action XENE a augmenté de 35 % depuis le début de l'année et de 77 % au cours des 12 derniers mois

** Les 21 analystes sont tous optimistes sur le titre; PT médian 76 $, selon LSEG

© 2026 Thomson Reuters.

