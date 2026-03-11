Xenon Pharma plonge après une augmentation de capital majorée de 650 millions de dollars suite aux données sur son médicament contre l'épilepsie

11 mars - ** Xenon Pharmaceuticals XENE.O actions en baisse de 2,7% à 59 $ après la tarification de l'offre secondaire majorée de 650 millions de dollars ** XENE a annoncé tard mardi ~11,4 millions d'actions, y compris des bons de souscription préfinancés pour acheter 877 194 actions, à 57 $, soit une décote de 6 % par rapport à la dernière vente ** Les actions de XENE ont grimpé lundi de 50 % pour atteindre un niveau record de 62,76 $ après que son médicament contre l'épilepsie, l'azetukalner, a atteint son objectif principal dans un essai de phase avancée, montrant une réduction statistiquement significative des crises d'épilepsie focales ** L'action a terminé mardi en baisse de 3,4 % après que la société ait lancé lundi soir une offre de 500 millions de dollars ** XENE a l'intention d'utiliser le produit net pour faire progresser ses programmes de développement clinique, financer les activités pré-commerciales et commerciales, et pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise, selon le prospectus de l'offre

** XENE, dont le siège est au Canada, a environ 83,2 millions d'actions en circulation

** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen, Stifel, RBC et William Blair sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à mardi, l'action XENE a augmenté de 35 % depuis le début de l'année et de 77 % au cours des 12 derniers mois

** Les 21 analystes sont tous optimistes sur le titre; PT médian 76 $, selon LSEG