Xavier Niel et Matthieu Pigasse lancent un deuxième SPAC en France

PARIS, 29 novembre (Reuters) - L'entrepreneur des télécoms Xavier Niel et le banquier Matthieu Pigasse ont annoncé dimanche le lancement d'un deuxième "SPAC" en France destiné à mener des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durable. Baptisé 2MX Organic, le SPAC, acronyme de l'anglais "Special Purpose Acquisition Company", sera mis en Bourse à Paris et a pour ambition de lever 250 millions d'euros, avec une extension possible jusqu'à 300 millions d'euros. Xavier Niel et Matthieu Pigasse avaient déjà lancé le premier SPAC français en 2016 dans le secteur de l'audiovisuel, devenu depuis le groupe Mediawan MDW.N . Ils se sont cette fois associés à l'entrepreneur Moez-Alexandre Zouari, fondateur du groupe Zouari et actionnaire de référence du groupe Picard Surgelés, qui est appelé à prendre la direction générale de la nouvelle société. (Gwénaëlle Barzic et Sarah White, édité par Caroline Pailliez)

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +0.87%