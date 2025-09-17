X4 Pharmaceuticals va réduire ses effectifs de moitié, les actions sont en hausse

17 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments X4 Pharmaceuticals XFOR.O augmentent de 2,5 % à 3,29 $ avant la mise sur le marché

** La société réduira ses effectifs de 50 %, ce qui devrait se traduire par des économies de coûts annualisées de 13 millions de dollars

** La société affirme que la restructuration lui permettra d'aligner ses ressources afin de terminer son essai clinique de phase tardive qui teste son traitement chez les patients atteints de neutropénie chronique modérée et sévère

** La neutropénie est une condition qui implique des niveaux inférieurs à la normale de neutrophiles, un type de globules blancs dans le sang

** Dans le cadre de la restructuration, des cadres supérieurs - la directrice juridique, la directrice de l'exploitation et la directrice commerciale - quitteront l'entreprise

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 85,4 % depuis le début de l'année