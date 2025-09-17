 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
X4 Pharmaceuticals va réduire ses effectifs de moitié, les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments X4 Pharmaceuticals XFOR.O augmentent de 2,5 % à 3,29 $ avant la mise sur le marché

** La société réduira ses effectifs de 50 %, ce qui devrait se traduire par des économies de coûts annualisées de 13 millions de dollars

** La société affirme que la restructuration lui permettra d'aligner ses ressources afin de terminer son essai clinique de phase tardive qui teste son traitement chez les patients atteints de neutropénie chronique modérée et sévère

** La neutropénie est une condition qui implique des niveaux inférieurs à la normale de neutrophiles, un type de globules blancs dans le sang

** Dans le cadre de la restructuration, des cadres supérieurs - la directrice juridique, la directrice de l'exploitation et la directrice commerciale - quitteront l'entreprise

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 85,4 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

