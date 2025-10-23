X4 Pharma glisse sur le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre -

** Les actions de X4 Pharmaceuticals XFOR.O ont baissé de 2,9 % à 3 $ dans les échanges prolongés, alors que la société cherche à lever des capitaux

** L'entreprise basée à Boston lance une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés sur le site (); la taille de l'opération n'a pas été divulguée

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement de la phase 3 du mavorixafor dans certains troubles neutropéniques chroniques, ainsi que des dépenses d'investissement et d'autres objectifs ** La neutropénie chronique est un état caractérisé par de faibles niveaux de neutrophiles, un type de globules blancs qui combattent les infections

** Leerink, Stifel et Guggenheim sont les co-chefs de file de l'offre

** XFOR a 11,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 35 millions de dollars ** Les actions de XFOR ont terminé en baisse de 0,3 % à 3,09 $ jeudi, en baisse de 86 % depuis le début de l'année

** Les 5 analystes qui couvrent le titre sont haussiers avec une prévision médiane de 9$, selon les données de LSEG