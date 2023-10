Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client X-Fab Silicon: BPA positif au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - X-Fab Silicon publie un BPA de 0,32 dollar pour le troisième trimestre 2023, contre une perte de 0,11 dollar par action un an auparavant, et un EBITDA de 65,7 millions, soit une marge d'EBITDA de 28,1%, légèrement au-dessus de sa fourchette prévisionnelle de 24-28%.



Son chiffre d'affaires total s'est accru de 24% à 233,8 millions de dollars, se situant ainsi dans la fourchette prévisionnelle de 225 à 240 millions, avec une demande soutenue sur ses marchés phares (automobile, industriel et médical).



Le groupe de fonderie pour l'industrie électronique attend pour le quatrième trimestre 2023 un chiffre d'affaires dans une fourchette allant de 230 à 245 millions de dollars, avec une marge EBITDA de 25 à 29%.





