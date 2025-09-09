X-FAB fixe ses ambitions financières à long terme
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 09:40
'En dépit des défis à court terme présentés par les conditions économiques globales et les tensions géopolitiques, de la nature mouvante de l'industrie des puces et d'une visibilité actuellement réduite', il se dit confiant dans sa position stratégique à long terme.
X-FAB vise ainsi à long terme une croissance moyenne de ses revenus à travers les cycles à un pourcentage 'dans le haut de la plage à un chiffre', ainsi qu'une marge d'EBITDA supérieure à 30% et des CAPEX entre 10 et 15% des revenus.
A cette occasion, le groupe réitère en outre ses objectifs pour 2025, à savoir des revenus entre 840 et 870 millions de dollars, une marge d'EBITDA entre 24 et 27%, ainsi que des CAPEX (dépenses d'investissement) de 250 MUSD.
Valeurs associées
|6,7550 EUR
|Euronext Paris
|+0,37%
