X-FAB: en berne après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - X-FAB lâche plus de 6% après la publication d'un BPA de 0,47 dollar au titre de 2024, à comparer à 1,24 dollar l'année précédente, avec une marge d'EBITDA (hors impact lié aux normes IFRS 15) de 23,5%, dans le bas de sa fourchette prévisionnelle de 23,4-24%.



Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe de fonderie pour l'industrie des semi-conducteurs a reculé de 10% à 816,4 millions de dollars, dont des revenus des segments phares (à savoir l'automobile, l'industriel et le médical) en baisse de 6% à 763,4 millions.



Pour l'ensemble de l'année 2025, X-FAB prévoit de générer un chiffre d'affaires compris entre 820 et 870 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA de 24 à 27% (195 à 205 millions et 22 à 25% sur le seul premier trimestre).





