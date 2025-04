X-FAB: EBITDA en recul de 4% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 15:22









(CercleFinance.com) - X-FAB publie un EBIT en baisse de 22% à 21,1 millions de dollars au titre du premier trimestre 2025, ainsi qu'un EBITDA en recul de 4% à 49,1 millions, soit une marge de 24% (23,8% hors impact lié aux normes IFRS 15, contre une fourchette prévisionnelle de 22-25%).



Son chiffre d'affaires a baissé de 6% à 204,1 millions de dollars, mais en excluant l'impact des revenus constatés à l'avancement, conformément aux normes IFRS 15, il aurait été de 202,3 millions, dans la moyenne haute de la fourchette prévisionnelle de 195-205 millions.



X-FAB réitère ses prévisions 2025 d'un chiffre d'affaires de 820 à 870 millions de dollars avec une marge EBITDA de 24 à 27%. Pour le trimestre en cours, il vise des fourchettes allant de 200 à 210 millions de dollars et de 22,5 à 25,5%.





Valeurs associées X-FAB SILICON 4,7160 EUR Euronext Paris +11,59%