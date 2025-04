Nexans: croissance de 4% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Nexans annonce un chiffre d'affaires standard de près de 1,82 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2025, en croissance organique de 4,1%, dont une progression de 6,8% des activités d'électrification tirée par le segment PWR-Transmission (+21,7%).



Le fabricant de câbles revendique en outre un carnet de commandes ajusté record pour PWR-Transmission, principalement soutenu par les projets subsea, à 8,1 milliards d'euros, en hausse de 9,7% par rapport à fin décembre 2024.



'Malgré les incertitudes économiques et géopolitiques mondiales actuelles', Nexans confirme avec confiance ses prévisions pour 2025, à savoir un EBITDA ajusté entre 770 et 850 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible entre 225 et 325 millions.





Valeurs associées NEXANS 91,4500 EUR Euronext Paris +0,22%