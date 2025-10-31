 Aller au contenu principal
X-Fab dévisse sur des commandes décevantes
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 09:55

X-Fab dévisse de 10% en début de séance à Paris, l'annonce d'un chiffre d'affaires supérieur à ses objectifs pour le trimestre écoulé se trouvant éclipsée par des prises de commandes en berne et par l'annonce du prochain départ de son CEO.

Le groupe belge de fonderie a réalisé un EBITDA en hausse de 7% à 53,9 millions de dollars au titre de son 3e trimestre, soit une marge de 23,6% pour un chiffre d'affaires en croissance de 11% à 228,6 MUSD, dépassant sa fourchette cible qui allait de 215 à 225 MUSD.

'Une surprise négative a résidé dans les prises de commandes qui ont chuté de 25% à 163 MUSD, principalement en raison des corrections continues des stocks par les clients automobiles ainsi que des incertitudes macroéconomiques plus larges', pointe toutefois KBC.

Pointant aussi une contraction du carnet de commandes sur trois mois, le broker abaisse ses prévisions pour le groupe concernant 2026, et dégrade son conseil sur le titre X-Fab de 'accumuler' à 'conserver', avec un objectif de cours maintenu à 7 EUR.

'X-Fab a également annoncé que son CEO Rudi De Winter quittera ses fonctions le 6 février 2026. Damien Macq, qui a rejoint X-Fab en avril 2023 en tant que COO, sera nommé nouveau CEO à compter du même jour', souligne-t-il en outre.

Valeurs associées

X-FAB SILICON
5,8500 EUR Euronext Paris -9,86%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés.

